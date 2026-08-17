Getaway Car Found
Major manhunt following break-in at gun shop
At 4:40 a.m., four burglars broke into a gun shop in Freistadt and stole numerous firearms. Since then, law enforcement in the Mühlviertel region has been conducting a large-scale manhunt, with the Cobra unit also deployed.
Patrol officers in full protective gear are stationed at numerous key locations, including the entrance to Linz at Gründberg. Around 4:40 a.m., four individuals were caught on camera breaking into the Freistadt gun shop. The four stole numerous firearms. A large portion of them was discovered near the crime scene. The police are taking this incident very seriously because firearms are involved. That is why they are doing everything possible to apprehend the perpetrators.
Getaway car switched in Bad Leonfelden
It has since come to light that residents heard screeching tires and slamming doors behind the church in Bad Leonfelden at 5 a.m. on Monday. At 7 a.m., police arrived at the scene, interviewed the neighbors, and searched the garages. The suspects had left their getaway vehicle—a black Porsche with German license plates—at the local movie theater parking lot. Since this morning, forensic investigators have been thoroughly examining the Porsche.
Porsche Stolen at 3 a.m.
According to police, the Porsche was stolen at 3 a.m. It is still unclear how many weapons the perpetrators made off with; an inventory is being conducted to determine this.
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