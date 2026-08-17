Major manhunt following break-in at gun shop

Getaway car switched in Bad Leonfelden

It has since come to light that residents heard screeching tires and slamming doors behind the church in Bad Leonfelden at 5 a.m. on Monday. At 7 a.m., police arrived at the scene, interviewed the neighbors, and searched the garages. The suspects had left their getaway vehicle—a black Porsche with German license plates—at the local movie theater parking lot. Since this morning, forensic investigators have been thoroughly examining the Porsche.