Alkofahrt mit E-Bike endet für Senior im Spital

Ereignet hat sich der Unfall am Samstagabend. Der Mann war gegen 18.45 Uhr auf der Alten Landstraße in Schwaz in Richtung Westen unterwegs, als ihm plötzlich ein Fahrfehler unterlief. Daraufhin kam der 64-Jährige laut Polizei selbst verschuldet zu Sturz.