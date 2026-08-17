Alkofahrt mit E-Bike endet für Senior im Spital

Es heißt nicht umsonst „sturzbetrunken“: Ein 64-jähriger Tiroler, der offenbar zu tief ins Glas geschaut hatte, kam am Wochenende in Schwaz mit seinem Elektrofahrrad zu Sturz und zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu.
Ereignet hat sich der Unfall am Samstagabend. Der Mann war gegen 18.45 Uhr auf der Alten Landstraße in Schwaz in Richtung Westen unterwegs, als ihm plötzlich ein Fahrfehler unterlief. Daraufhin kam der 64-Jährige laut Polizei selbst verschuldet zu Sturz.
Mit Rettung ins Krankenhaus
Dabei zog sich der Einheimische erhebliche Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte mit der Rettung ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert und dort weiter medizinisch versorgt.
Ein beim 64-Jährigen durchgeführter Alkomattest sei positiv verlaufen.
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