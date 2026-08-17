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After the Knife Attack

“Thomas acted like a true hero”

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17.08.2026 05:30
The attempted murder took place on Friday at this horse farm in Mettmach. The suspect, who has ...
The attempted murder took place on Friday at this horse farm in Mettmach. The suspect, who has confessed, is in pretrial detention; the victim, his ex-girlfriend, is in the hospital.(Bild: FOTOKERSCHI / CHRISTIAN DOMS)
Porträt von Christoph Gantner
Von Christoph Gantner

After a bloody knife attack on a 30-year-old woman, a 43-year-old man became a hero. The mayor of St. Johann am Walde (Upper Austria) is proud of his fellow citizen and friend, who saved the life of the knife attack victim from Mettmach. At the time, the man had his heavily pregnant wife with him in the car.

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“As mayor, I am immensely proud that there are people like Thomas in our town. What he did was a true heroic act”—Konrad Nagl, mayor of St. Johann am Walde, took over handling media inquiries on Sunday because, naturally, everyone wanted to speak with Thomas S. (43). The courageous stonemason, who was on his way to the hospital with his heavily pregnant wife, became a lifesaver early Friday morning in Mettmach.

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