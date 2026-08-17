Volles Haus und tosender Applaus für Kabarettistin

Positive Denkanstöße und lebensnahe Impulse

Mit ihrem Blick auf das Leben, ihrer Art und zahlreichen Anekdoten gelang es „der Gruberin“, alltägliche Situationen aufzugreifen und auf intelligente sowie humorvolle Art zu interpretieren. Dabei blieb es jedoch nicht nur bei pointierter Unterhaltung: Immer wieder vermittelte sie dem Publikum auch positive Denkanstöße und lebensnahe Impulse, die weit über den Abend hinaus nachwirkten.