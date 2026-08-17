Volles Haus und tosender Applaus für Kabarettistin

Mit ihrem aktuellen Programm „Es huift ja nix!“ begeisterte Monika Gruber am vergangenen Wochenende im gleich zweimal ausverkauften Tennisstadion in Kitzbühel. In dieser Tonart geht‘s in der Gamsstadt weiter!
Das Tennisstadion in der Gamsstadt ist alljährlich nicht nur Schauplatz beim Generali Open, sondern es treten dort auch immer wieder Künstlerinnen und Künstler auf – so wie am vergangenen Freitag und Samstag Kabarettistin Monika Gruber aus Bayern.
Vor ausverkauftem Haus präsentierte sie ihr aktuelles Programm, das gesellschaftliche Entwicklungen, politische Debatten, zwischenmenschliche Beziehungen sowie die kleinen und großen Herausforderungen des Alltags auf humorvolle Weise reflektierte.
Positive Denkanstöße und lebensnahe Impulse
Mit ihrem Blick auf das Leben, ihrer Art und zahlreichen Anekdoten gelang es „der Gruberin“, alltägliche Situationen aufzugreifen und auf intelligente sowie humorvolle Art zu interpretieren. Dabei blieb es jedoch nicht nur bei pointierter Unterhaltung: Immer wieder vermittelte sie dem Publikum auch positive Denkanstöße und lebensnahe Impulse, die weit über den Abend hinaus nachwirkten.
Während der rund zweistündigen Vorstellung sorgte Monika Gruber nahezu ohne Unterbrechung für begeisterte Reaktionen sowie tosenden Applaus.
Noch drei Konzert-Wochenenden
Und es geht in dieser Tonart im Tennisstadion weiter! Am 21. und 22. August findet das 12. Kitzbühel Musikfestival mit Andreas Gabalier statt. Am 29. August rockt Schlagerqueen Andrea Berg die Bühne. Und am 5. September bestreiten Pizzera & Jaus sogar ihr Tourfinale (!) in der beliebten Gamsstadt.
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