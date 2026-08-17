Bei Bauvorschriften setzt Tirol auf Entrümpelung

Zwei Hebel notwendig

Es benötige zwei Hebel: „Der Bund muss die Normungsinstitute wieder zu ihrer eigentlichen Arbeit zwingen: das Bauen effizienter und kostengünstiger zu machen. Und wir geben jetzt den Auftrag, die Hausaufgaben in Tirol zu erledigen und die baurechtlichen Vorschriften zu entrümpeln.“