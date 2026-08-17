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Weniger Bürokratie

Bei Bauvorschriften setzt Tirol auf Entrümpelung

Tirol
17.08.2026 10:00
Bei den Bauvorschriften setzt das Land auf eine Entrümpelung in Sachen Bürokratie.
Bei den Bauvorschriften setzt das Land auf eine Entrümpelung in Sachen Bürokratie.(Bild: Krone-Collage/Christof Birbaumer)
Porträt von Jasmin Steiner
Von Jasmin Steiner

Das Bauen soll in Tirol laut Regierung einfach, sicher und effizient werden. „Unser Ziel ist es, den Wohnbau zu erleichtern“, unterstreicht LHStv. Philip Wohlgemuth (SPÖ). Man wolle eine Vorreiterrolle einnehmen. 

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Mit konkreten Erleichterungen und weniger Bürokratie sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, Wohnraum künftig einfacher und schneller umzusetzen. Noch heuer sollen Gesetzesänderungen in 15 Punkten beschlossen werden. Die Regierung will eine Vorreiterrolle einnehmen.

Zitat Icon

Wir setzen nun einen weiteren konkreten Schritt in Richtung Deregulierung und Verfahrensvereinfachung. Unser Ziel ist es, den Wohnbau zu erleichtern.

LHStv. Philip Wohlgemuth

Bild: Christof Birbaumer

50.000 Normen und Vorschriften
„Bundesweit gibt es rund 50.000 Normen und baurechtliche Vorschriften. Die Bürokratie hat den Wohnbau fest im Griff. Gerade Normen sollen Kosten reduzieren und nicht Mehrkosten verursachen“, so LH Anton Mattle (ÖVP) und LHStv. Philip Wohlgemuth (SPÖ).

Das sind die 15 Punkte:

  • Entfall der Auflage von Entwürfen von Raumordnungsprogrammen in den Gemeinden
  • Erweiterung der Ausnahmen vom Erfordernis der einheitlichen Bauplatzwidmung
  • Erweiterung der Ausnahmen bei der Bewilligungspflicht bei Grundstücksänderungen
  • Erweiterung des Ausnahmekatalogs vom Geltungsbereich der Tiroler Bauordnung
  • Weitere Erleichterungen betreffend brandschutztechnische Sachverständige
  • Erweiterung des Katalogs der untergeordneten Bauteile
  • Erweiterung von Ausnahmetatbeständen
  • Erweiterung der Möglichkeiten und Ausnahmen bei Bauausführung
  • Berücksichtigung von Toleranzen nach dem Stand der Technik in einschlägigen Regelwerken bei der Beurteilung der rechtmäßigen Ausführungen von Vorhaben
  • Erweiterung der Ausnahmeregelungen für nachträgliche thermische Sanierungen
  • Erleichterungen bei Anforderungen an die Barrierefreiheit
  • Verlängerung von Prüffristen bei technischen Anlagen
  • Erleichterung bei Notrufeinrichtungen
  • Reduktion der Stellplatzverpflichtung bei Mitarbeiterwohnhäusern
  • Erstellung von Leitfäden zur vereinfachten Umsetzung von Vorschriften

Zwei Hebel notwendig
Es benötige zwei Hebel: „Der Bund muss die Normungsinstitute wieder zu ihrer eigentlichen Arbeit zwingen: das Bauen effizienter und kostengünstiger zu machen. Und wir geben jetzt den Auftrag, die Hausaufgaben in Tirol zu erledigen und die baurechtlichen Vorschriften zu entrümpeln.“

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