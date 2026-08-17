Bei Bauvorschriften setzt Tirol auf Entrümpelung

Das Bauen soll in Tirol laut Regierung einfach, sicher und effizient werden. „Unser Ziel ist es, den Wohnbau zu erleichtern“, unterstreicht LHStv. Philip Wohlgemuth (SPÖ). Man wolle eine Vorreiterrolle einnehmen.
Mit konkreten Erleichterungen und weniger Bürokratie sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, Wohnraum künftig einfacher und schneller umzusetzen. Noch heuer sollen Gesetzesänderungen in 15 Punkten beschlossen werden. Die Regierung will eine Vorreiterrolle einnehmen.
Wir setzen nun einen weiteren konkreten Schritt in Richtung Deregulierung und Verfahrensvereinfachung. Unser Ziel ist es, den Wohnbau zu erleichtern.
LHStv. Philip Wohlgemuth
Bild: Christof Birbaumer
50.000 Normen und Vorschriften
„Bundesweit gibt es rund 50.000 Normen und baurechtliche Vorschriften. Die Bürokratie hat den Wohnbau fest im Griff. Gerade Normen sollen Kosten reduzieren und nicht Mehrkosten verursachen“, so LH Anton Mattle (ÖVP) und LHStv. Philip Wohlgemuth (SPÖ).
Zwei Hebel notwendig
Es benötige zwei Hebel: „Der Bund muss die Normungsinstitute wieder zu ihrer eigentlichen Arbeit zwingen: das Bauen effizienter und kostengünstiger zu machen. Und wir geben jetzt den Auftrag, die Hausaufgaben in Tirol zu erledigen und die baurechtlichen Vorschriften zu entrümpeln.“
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