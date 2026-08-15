Local Guest Injured
Police Seek Eyewitnesses After Assault
A 20-year-old man was reportedly knocked down and injured by at least three men while out on the town in Gmunden (Upper Austria). Police are now seeking witnesses to the incident.
A 20-year-old man from Regau filed a report with the Gmunden Police Department on Saturday after he was attacked and injured that night by several as-yet-unknown men at a bar on Rathausplatz in Gmunden. The incident is said to have taken place around 12:50 a.m. on Saturday in the entrance area of the bar. The 20-year-old was reportedly first attacked from behind by an older man and knocked to the ground.
Three men beat him
At least three other men then reportedly beat him. During the attack, the victim was also threatened with death. The 20-year-old was subsequently able to flee across Rathausplatz and down Kirchengasse. He sustained injuries of an unspecified severity as a result of the attack.
Information Sought
The Gmunden Police Department is asking for any relevant information at 059133/4100. According to the victim, there were numerous nightlife patrons in the area at the time of the attack.
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