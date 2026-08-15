Police Seek Eyewitnesses After Assault

A 20-year-old man from Regau filed a report with the Gmunden Police Department on Saturday after he was attacked and injured that night by several as-yet-unknown men at a bar on Rathausplatz in Gmunden. The incident is said to have taken place around 12:50 a.m. on Saturday in the entrance area of the bar. The 20-year-old was reportedly first attacked from behind by an older man and knocked to the ground.