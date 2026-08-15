Car Chase
Brazen E-Scooter Thief Caught Only After Falling
His respect for other people’s property is likely just as low as his respect for the police: A 16-year-old stole an e-scooter in broad daylight in the middle of Linz and sped off on it. The chase didn’t end until the thief fell.
A 16-year-old Slovak from Linz started up a 58-year-old Linz resident’s e-scooter in front of a tobacco shop on Schmidtorstraße around 4:50 p.m. on Friday and rode off. During a search launched immediately afterward, police officers spotted the teenager riding out of town along Franckstraße and ordered him to stop using blue lights and a loudspeaker.
Several Passersby Endangered
However, he turned around and attempted to flee back toward the city center. Several pedestrians were endangered during this reckless escape attempt. Ultimately, the 16-year-old fell due to his own negligence and was arrested.
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