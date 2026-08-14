Mopedlenker ohne Schein raste der Polizei davon

Stark beschleunigt und riskant überholt

Im Ortsgebiet von Eben am Achensee beschleunigte er und fuhr auf der Achensee-Bundesstraße in Richtung Wiesing. Mit teils weit überhöhter Geschwindigkeit und gefährlichen Überholmanövern entzog sich der Mopedlenker der Anhaltung, ehe er aufgrund einer Totalsperre der Bundesstraße doch gestoppt werden konnte.