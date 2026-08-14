Mopedlenker ohne Schein raste der Polizei davon

Die versuchte Anhaltung eines Mopedlenkers durch die Polizei führte am Freitag bei Jenbach (Tiroler Bezirk Schwaz) zu einer Eskalation: Der Lenker (17) raste halsbrecherisch davon, erst eine Totalsperre stoppte ihn.
Gegen 14.10 Uhr beabsichtigte die Polizeistreife der Inspektion Jenbach auf der Achenseestraße im Bereich Kasbach den Mopedlenker ohne Kennzeichen anzuhalten. Dieser Aufforderung kam der Fahrer jedoch nicht nach und fuhr in Richtung Ortskern Maurach mit vorerst gemäßigter Geschwindigkeit davon. Mehrere folgende Anhalteversuche missachtete der Lenker ebenfalls.
Stark beschleunigt und riskant überholt
Im Ortsgebiet von Eben am Achensee beschleunigte er und fuhr auf der Achensee-Bundesstraße in Richtung Wiesing. Mit teils weit überhöhter Geschwindigkeit und gefährlichen Überholmanövern entzog sich der Mopedlenker der Anhaltung, ehe er aufgrund einer Totalsperre der Bundesstraße doch gestoppt werden konnte.
Eine Vorführung zum Amtsarzt aufgrund des Verdachts einer Beeinträchtigung durch Suchtmittel verweigerte der 17-jährige Österreicher. Der Führerschein wurde ihm an Ort und Stelle abgenommen.
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