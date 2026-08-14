The Big Interview
Armin Wolf Reveals How Long He’ll Stay at ORF
In the big “Krone” anniversary interview, the “ZiB 2” star talks about FPÖ party leader Herbert Kickl and Federal President Alexander Van der Bellen, as well as U.S. President Donald Trump’s lies, age and love, cosmetic surgery, and his plans for life after ORF.
He rides his bike to the Palmenhaus in Vienna’s Burggarten, even though he’s also been driving a light-gray Smart car for 13 years. Whispers immediately break out at two tables as the ORF anchorman enters the Glashaus Brasserie with its exotic plants. The temperature matches the flora: it’s already 30 degrees on this late morning. Armin Wolf, however, actually looks quite fresh in his snow-white shirt.
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