Armin Wolf Reveals How Long He’ll Stay at ORF

He rides his bike to the Palmenhaus in Vienna’s Burggarten, even though he’s also been driving a light-gray Smart car for 13 years. Whispers immediately break out at two tables as the ORF anchorman enters the Glashaus Brasserie with its exotic plants. The temperature matches the flora: it’s already 30 degrees on this late morning. Armin Wolf, however, actually looks quite fresh in his snow-white shirt.