Heimische Unternehmen trotzen sommerlicher Hitze

Hitzeschutzverordnung liefert klare Regelungen

Damit Firmen ihre Produktionen oder Dienstleistungen im gewohnten Maße anbieten können, braucht es klare Regelungen für Mitarbeiter. Wie diese aussehen, ist in der neuen Hitzeschutzverordnung verankert, die seit 1. Jänner 2026 in ganz Österreich gilt. Diese verpflichtet Arbeitgeber dazu, Schutzmaßnahmen zu setzen – wenn etwa Arbeitnehmer bei Hitze im Freien arbeiten. Erfolgt die Arbeit über eine Stunde pro Tag im Freien, sieht die Verordnung die Erstellung eines Hitzeschutzplans vor. „Diese Maßnahmen sind ab einer gefühlten Temperatur von 30 Grad umzusetzen. Die aktuelle gefühlte Temperatur kann einfach auf der Webseite der Geosphere Austria abgerufen werden“, erklärt die Arbeiterkammer Tirol (AK). Die WK erklärte, dass es auch keine „Beanstandungen von Arbeitsinspektoren“ gegeben hätte.