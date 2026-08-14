„Goldgelbe“ Gefahr in heimischen Weingärten

Im Burgenland und in der Steiermark, aber auch in Tschechien und der Slowakei, hat sich die „Goldgelbe Vergilbung“ bereits massiv ausgebreitet. Niederösterreich hat deshalb vorgesorgt: Die Bekämpfung der Rebzikade wurde in Teilen des Landes verpflichtend, zudem gelten klare Vorgaben für betroffene Flächen. Dazu gehört auch die Rodung symptomtragender Reben. Nach dem ersten bestätigten Nachweis wurden nun die Maßnahmen eingeleitet.