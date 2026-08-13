Wolfsabschüsse: Beschwerde bei der EU-Kommission

Beide Verbände fordern eine Prüfung, ob der Umgang Österreichs mit Wölfen, insbesondere in Tirol und Kärnten, mit der EU-Habitatrichtlinie vereinbar ist. Das erlegte Tier Mirco sei mit einem Sender ausgestattet gewesen. Der Beschwerde ging eine offizielle Antwort der Generaldirektion Umwelt der Europäischen Kommission vom 14. Juli voraus. Brüssel ging darin zwar nicht auf den Einzelfall Mirco ein, bestätigte aber, dass verschiedene Aspekte der österreichischen Wolfspolitik bereits geprüft werden.