Dreiste Täter beschädigten Pkw von Autohäusern

Besonders dreist gingen Ende Juli bzw. Anfang August bislang unbekannte Täter in Innsbruck und Hall vor. Sie beschädigten gleich fünf Fahrzeuge auf dem Gelände eines Autohauses.
Die Unbekannten schlugen gleich mehrmals zu. Zum einen waren sie rund um den 31. Juli zugange, wenige Tage später, am 10. August schlugen die Täter am helllichten Tag bereits noch einmal zu.
Insgesamt wurden bei den Autohäusern in Hall und Innsbruck fünf Pkw beschädigt. Die Fahrzeuge waren mit Firmendaten beklebt. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.
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