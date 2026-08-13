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Unfall in Empersdorf

Motorräder kollidierten: Drei Personen verletzt

Steiermark
13.08.2026 10:37
Die Freiwillige Feuerwehr Empersdorf war im Einsatz
Die Freiwillige Feuerwehr Empersdorf war im Einsatz(Bild: FF Empersdorf)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Drei Verletzte forderte ein Crash zwischen zwei Motorrädern am Mittwochnachmittag in Empersdorf (Bezirk Leibnitz). Wenige Stunden später wurde dann bei einem Moped-Unfall in Stanz im Mürztal noch zwei Jugendliche verletzt.

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Am Mittwoch kurz vor 16 Uhr fuhr ein 64-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit seinem Motorrad auf dem Rauden-Empersdorfweg von Edelgrub kommend in Richtung Kreuzung mit dem Lokmoarweg. Zur selben Zeit lenkte ein 47-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz sein Motorrad von Empersdorf kommend in Richtung derselben Kreuzung. Der Südsteirer war gemeinsam mit seiner 45-jährigen Lebensgefährtin unterwegs und beabsichtigte, nach rechts in Richtung Edelgrub abzubiegen. Dabei kam es aus bislang ungeklärter Ursache im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Motorräder.

Beide Motorradlenker kamen mit ihren Fahrzeugen zu Sturz. Dabei dürfte der 64-Jährige schwere Kopfverletzungen erlitten haben. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Graz geflogen. Der 47-Jährige und seine 45-jährige Lebensgefährtin erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden vom Roten Kreuz ebenfalls in das LKH Graz gebracht. Die Feuerwehr Empersdorf stand mit elf Einsatzkräften im Einsatz. Beide Motorräder mussten abgeschleppt werden.

Zwei Jungendliche in Stanz verletzt
Wenige Stunden später in der Nacht auf Donnerstag kam es dann auch in Stanz im Mürztal zu einem Motorradunfall. Gegen 1.10 Uhr fuhren zwei Jugendliche (15 und 17) mit dem Moped auf der Gemeindestraße in Sonnberg talwärts in Fahrtrichtung Stanz im Mürztal. Aus bislang unbekannter Ursache geriet das Moped ins Schleudern und die 17-jährige Lenkerin verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Beide Mädchen wurden durch den anschließenden Sturz vom Moped geschleudert.

Die 15-jährige Mitfahrerin wählte umgehend den Notruf und verständigte die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle brachte der Rettungsdienst die schwer verletzte 17-Jährige sowie die leicht verletzte 15-Jährige in das Landeskrankenhaus Hochsteiermark, Standort Leoben.

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