Motorräder kollidierten: Drei Personen verletzt

Am Mittwoch kurz vor 16 Uhr fuhr ein 64-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit seinem Motorrad auf dem Rauden-Empersdorfweg von Edelgrub kommend in Richtung Kreuzung mit dem Lokmoarweg. Zur selben Zeit lenkte ein 47-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz sein Motorrad von Empersdorf kommend in Richtung derselben Kreuzung. Der Südsteirer war gemeinsam mit seiner 45-jährigen Lebensgefährtin unterwegs und beabsichtigte, nach rechts in Richtung Edelgrub abzubiegen. Dabei kam es aus bislang ungeklärter Ursache im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Motorräder.