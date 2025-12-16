Harald Witwer kam mit einem blauen Auge davon

Laut Anklage sollen die beiden Angeklagten als Entscheidungsträger der gemeindeeigenen „Immobilienverwaltungs GmbH und Co.KG“ über mehrere Jahre hinweg Umsatzsteuer in Höhe von rund 140.000 Euro hinterzogen bzw. verspätet entrichtet haben. Zudem seien in den Jahren 2022 bis 2024 Umsatzsteuererklärungen teilweise nicht oder nicht fristgerecht abgegeben worden. Der Schaden wurde bereits vollständig gutgemacht. Im Prozess, der aufgrund des verpassten Fliegers des Wiener Verteidigers mit zwei Stunden Verspätung begonnen hatte, bekannte sich lediglich der Zweitangeklagte, seines Zeichens Leiter des Finanzdienstleistungszentrums Blumenegg, für schuldig. Er „Ich habe Fehler gemacht, weil ich überlastet war.“ Anders der Thüringer Bürgermeister Harald Witwer, der sagte, als Geschäftsführer der gemeindeeigenen Gesellschaft darauf vertraut zu haben, dass das dafür zuständige FLZ Blumenegg die Umsatzsteuerangelegenheiten korrekt und zeitgerecht erledige.