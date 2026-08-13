Reisebus brannte auf A13! Fahrer reagierte richtig

Polizei löschte Brand, Öl trat aus

Die eintreffende Polizei half mit und löschte das Feuer mit dem Feuerlöscher aus dem Streifenfahrzeug vollständig. Durch das Feuer wurde eine Leitung im Bereich des Motors beschädigt. Dadurch trat etwa auf einer Länge von rund 200 Metern Öl aus.