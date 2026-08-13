Reisebus brannte auf A13! Fahrer reagierte richtig

Brenzlige Minuten für einen 47-jährigen Italiener am Mittwoch, der mit einem Reisebus auf der Brennerautobahn in Richtung Italien unterwegs war. In Mühlbachl in der Gemeinde Matrei am Brenner drang Rauch aus dem Motorraum des Fahrzeuges.
Der 47-Jährige war am Mittwoch gegen 17.35 Uhr gemeinsam mit einem weiteren Italiener mit dem Bus in Richtung Italien unterwegs. Auf der Autobahn im Bereich von Mühlbachl bemerkte der Lenker plötzlich, dass Rauch aus dem Fahrgastraum aufstieg.
„Geistesgegenwärtig lenkte er den Bus in eine Pannenbucht. Anschließend begann er, den Brand im Bereich des Motorraums selbstständig zu löschen“, schildert die Polizei.
Polizei löschte Brand, Öl trat aus
Die eintreffende Polizei half mit und löschte das Feuer mit dem Feuerlöscher aus dem Streifenfahrzeug vollständig. Durch das Feuer wurde eine Leitung im Bereich des Motors beschädigt. Dadurch trat etwa auf einer Länge von rund 200 Metern Öl aus.
Der erste Fahrstreifen musste für die Abschlepp- und Aufräumarbeiten bis etwa 19.10 Uhr gesperrt werden. Es kam lediglich zu leichten Verkehrsverzögerungen.
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