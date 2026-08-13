Heartwarming Club Videos
Farewell gift moves ÖFB national team player to tears!
This farewell is clearly very difficult for Romano Schmid! After six years with Werder Bremen, the Austrian national team player is transferring to the Italian club Frosinone Calcio. Werder Bremen has posted several emotional farewell videos, and one gift in particular moved Schmid to tears.
A series of Werder videos captures Schmid’s emotional farewell to Bremen. After six years, the Austrian is moving on—but not without shedding plenty of tears first.
The videos also feature the player’s final speech to his now-former teammates. “To keep this short, I’ll just say: I love you all very much,” Schmid says, for example, after hugging each player one last time.
A New Adventure in Italy
A gift from the Werder players provided a particularly heartwarming moment. It was a photo of Schmid in his Werder jersey as he walked onto the field. The Austrian national team player could no longer hold back his tears and emphasized that, together with the entire team, he had always given his all for the club.
But now the midfielder is off to Serie A. Frosinone is paying Werder Bremen around 8.5 million euros for Schmid, plus a potential two million in bonuses. The 26-year-old has already been officially introduced alongside his Austrian national teammate Florian Grillitsch.
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