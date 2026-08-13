Schloss-Ausbau neben Europaschutzgebiet

Weiter Hoffen auf Naturverträglichkeitsprüfung

Sechs Wochen heißt es nun, geduldig zu sein. Gegen das LVwG-Erkenntnis besteht nämlich nun die Möglichkeit, innerhalb von dieser Zeit Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof (VfGH) oder außerordentliche Revision an den VwGH zu erheben. Christian Schuhböck hofft nun weiter auf eine Naturverträglichkeitsprüfung: „Da der Ball nun wieder bei der Behörde liegt, wird ‘Alliance For Nature‘ vorerst abwarten, wie die Bezirkshauptmannschaft auf das Gerichtserkenntnis reagiert. Möglicherweise wird sie aufgrund dessen nun von Amts wegen eine Naturverträglichkeitsprüfung einleiten.“