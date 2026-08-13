Schloss-Ausbau neben Europaschutzgebiet

Bei der geplanten Renovierung und dem Ausbau von Schloss Trautmannsdorf im Bezirk Bruck an der Leitha hofft „Alliance For Nature“ nun wieder auf eine Naturverträglichkeitsprüfung. Denn das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich hob den Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Bruck an der Leitha auf.
Gegen die Renovierung von Schloss Trautmannsdorf im Bezirk Bruck an der Leitha hat Christian Schuhböck, Generalsekretär von Alliance for Nature (AFN) nichts. Sehr wohl aber gegen die umfangreiche Verbauung des Schlossparks. Denn: „Dieser grenzt direkt an das Natura-2000-Gebiet Feuchte Ebene-Leithaauen.“
Teilerfolg für Umweltorganisation
Die Umweltorganisation verzeichnete nun einen Teilerfolg in ihren Bemühungen um Parteienstellung. Das Landesverwaltungsgericht hob nämlich einen Bescheid der Bezirkshauptmannschaft (BH) Bruck dagegen auf. Konkret „wäre es der Antragsstellerin (AFN) durch die Zurückweisung ihres Antrages unmöglich, ihre Rechte wirksam geltend zu machen“.
Weiter Hoffen auf Naturverträglichkeitsprüfung
Sechs Wochen heißt es nun, geduldig zu sein. Gegen das LVwG-Erkenntnis besteht nämlich nun die Möglichkeit, innerhalb von dieser Zeit Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof (VfGH) oder außerordentliche Revision an den VwGH zu erheben. Christian Schuhböck hofft nun weiter auf eine Naturverträglichkeitsprüfung: „Da der Ball nun wieder bei der Behörde liegt, wird ‘Alliance For Nature‘ vorerst abwarten, wie die Bezirkshauptmannschaft auf das Gerichtserkenntnis reagiert. Möglicherweise wird sie aufgrund dessen nun von Amts wegen eine Naturverträglichkeitsprüfung einleiten.“
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