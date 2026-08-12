17-Year-Old
Speeding 58 km/h Over the Limit with a Probationary License
Early Wednesday morning, a 17-year-old from Scharten in Straßham (Upper Austria) was caught speeding at 158 km/h while passing another car and was caught by a laser speed gun. The teenager, who had only held his driver’s license since the end of July, had to surrender it on the spot.
Police officers were conducting laser speed checks along the B133 in Straßham on Wednesday. Around 8:45 a.m., the officers noticed a car overtaking another vehicle and then approaching them at high speed. When they conducted the laser speed check, the officers recorded a speed of 158 km/h (speed limit 100 km/h) on the device, prompting them to pull the speeder over.
Now he’s walking
During the subsequent driver and vehicle check, it turned out that the driver was a 17-year-old from the Eferding district who had only passed his driver’s license exam at the end of July 2026. This provisional driver’s license was revoked on the spot due to the speeding violation. He was prohibited from continuing his journey.
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