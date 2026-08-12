On Family Fun Friday
Experience the legendary Marsupilami on the big screen
On August 21, Cineplexx theaters are once again hosting Family Fun Friday, and together with krone.tv, you can be part of it. This time, Cineplexx is showing the feature film adaptation of the well-known children’s series Marsupilami.
Favid is on the verge of losing his job. To save it, he takes on a risky assignment. He’s supposed to pick up a package from South America and sets off on a cruise ship with his ex-girlfriend Tess, his son Léo, and his colleague Stéphane. Since David has no idea what he’s actually transporting, he leaves the cargo in Stéphane’s care. When Stéphane opens the package, a baby Marsupilami jumps out at him. With the baby on board, the cruise soon spirals out of control.
Enter to Win
krone.tv is now inviting you and two guests to experience this exciting adventure onFamily Fun Friday, August 21, at 4:00 p.m. at the following movie theaters in Austria:
- Cineplexx Donau Zentrum
- Cineplexx SCS
- Cineplexx Hohenems
- Cineplexx Linz
- Cineplexx Graz
- Cineplexx Leoben
- Cineplexx Villach
- Cineplexx Salzburg Airport
- Cineplexx Wörgl
Simply fill out the form below by the entry deadline of August 18 at 9:00 a.m., and you’ll be entered into the drawing.
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