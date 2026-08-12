Experience the legendary Marsupilami on the big screen

Favid is on the verge of losing his job. To save it, he takes on a risky assignment. He’s supposed to pick up a package from South America and sets off on a cruise ship with his ex-girlfriend Tess, his son Léo, and his colleague Stéphane. Since David has no idea what he’s actually transporting, he leaves the cargo in Stéphane’s care. When Stéphane opens the package, a baby Marsupilami jumps out at him. With the baby on board, the cruise soon spirals out of control.