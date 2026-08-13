Vom Angst-Passagier zum eigenen Flugzeug

Nach neun Jahren hebt der Traum ab

2018 war für Piller schließlich der Moment gekommen, auf den er neun Jahre hingearbeitet hatte. Auf den Jungfernflug hatte er sich vorbereitet und war zuvor auch in einem baugleichen Flugzeug mitgeflogen. Doch irgendwann saß er in seiner eigenen Maschine. „Jetzt schiebe ich den Hebel nach vorne – es gibt kein Zurück mehr“, erinnert er sich. Das Gefühl, als seine Van’s RV-8 tatsächlich abhob, vergleicht Piller mit einem ganz besonderen Moment im Leben: damit, erstmals Sohn oder Tochter nach der Geburt in den Händen zu halten.