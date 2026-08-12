Administrative Court
Delayed Seizure of 66 Sheep Was Unlawful
The seizure of his 66 sheep was unlawful because it occurred far too late—even though there was allegedly an imminent danger. Farmer Roland Sch. from Steinerkirchen has now prevailed in the State Administrative Court.
The case of farmer Roland Sch. from Steinerkirchen an der Traun caused quite a stir. On March 3, the animal welfare authority had ordered the seizure of his 66 sheep—citing imminent danger. In fact, however, the sheep were not actually picked up until nearly seven weeks later—on April 20.
“I’m very pleased about that”
The farmer, who had filed an appeal with the Regional Administrative Court alongside attorney Benjamin Biberhofer, has now been vindicated: The seizure of the animals was unlawful. The court recognized that, after such a long period of time, the conditions for a seizure on the grounds of “imminent danger” no longer applied. “Of course, I’m very happy about that,” said Sch.
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