Otto Waalkes (77) wird für sein Lebenswerk geehrt

Waalkes – der auch Musiker, Schauspieler, Regisseur, Synchronsprecher und Künstler ist – hat eine lange TV-Historie vorzuweisen. 1973 bekam der im ostfriesischen Emden geborene Sohn eines Malermeisters eine eigene TV-Show, die bis Anfang der 1980er Jahre etwa einmal im Jahr lief und ein Hit wurde – die dritte Ausgabe erzielte laut Fernsehpreis-Archiven eine Einschaltquote von 44 Prozent. Waalkes ging voll auf in seiner Rolle als zappeliger („Holladahiti!“) Tausendsassa. Aus einem norddeutschen Lokalphänomen wurde ein nationales Ereignis.