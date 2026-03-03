Ortega & Co.: Hollywood trägt jetzt Nachthemd!

Zart, fließend, verführerisch – und plötzlich roter Teppich-tauglich! Der „Nighties“-Look ist DER Modetrend Frühling 2026. Was früher ins Schlafzimmer gehörte, erobert jetzt Awards-Shows, Premieren und Festivals. Gleich mehrere Stars setzten aktuell auf Kleider, die aussehen wie luxuriöse Spitzennachthemden – und sorgen damit für echte Wow-Momente.
Bei den Actor Awards am Sonntag setzte Jenna Ortega ein Fashion-Statement in einem Kleid von Christian Cowan aus der Spring-’26-Kollektion.
Nachthemd-Romantik mit Drama-Touch
Das atemberaubende Kleid bestand aus Vintage-Spitze und Seide aus den 1950er-Jahren. Darunter: eine Korsett-Silhouette mit geschnürtem Rücken. Schwarze Perlenstränge vollendeten den Look.
Das Ergebnis? Eine Mischung aus Nachthemd-Romantik und düsterem Couture-Drama. Genau das macht den „Nighties“(„Nachthemd“)-Trend so spannend.
Caitríona Balfe: Roter Seidentraum mit Spitzen-Dekolleté
Zur Premiere der finalen Staffel von „Outlander“ in New York (Alice Tully Hall) stahl Caitríona Balfe allen die Show.
Die 46-Jährige erschien in einem bodenlangen, leuchtend roten Seidenkleid mit Spitzen-Details am tiefen Ausschnitt und am Saum. Der Stoff floss wie ein edles Negligé über den Körper – elegant, aber mit subtiler Erotik.
Ein Look, der beweist: Der Nightdress-Style kann nicht nur sexy, sondern auch hochklassig und red-carpet-würdig sein.
Irina Shayk: Weißes Spitzen-Nachthemd – ohne BH!
Model-Beauty Irina Shayk setzte beim Festival von San Remo in Italien Ende letzter Woche auf maximale Sinnlichkeit. Sie schritt in einem zarten weißen Spitzenkleid über den blauen Teppich – und das ganz ohne BH.
Der Look erinnerte stark an ein hauchdünnes Spitzennachthemd. Transparent, verspielt, provokant – und doch absolut High Fashion.
Warum der „Nighties“-Look 2026 so groß wird
Der Trend passt perfekt in die Zeit: Selbstbewusstsein trifft Weiblichkeit, Komfort trifft Glamour. Nachtwäsche-Elemente wie Spitze, Seide, zarte Träger und fließende Silhouetten werden zum Must-have am roten Teppich.
