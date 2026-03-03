Ortega & Co.: Hollywood trägt jetzt Nachthemd!

Zart, fließend, verführerisch – und plötzlich roter Teppich-tauglich! Der „Nighties“-Look ist DER Modetrend Frühling 2026. Was früher ins Schlafzimmer gehörte, erobert jetzt Awards-Shows, Premieren und Festivals. Gleich mehrere Stars setzten aktuell auf Kleider, die aussehen wie luxuriöse Spitzennachthemden – und sorgen damit für echte Wow-Momente.