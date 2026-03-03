Vorteilswelt
Ausgeschlafen sexy!

Ortega & Co.: Hollywood trägt jetzt Nachthemd!

Star-Style
03.03.2026 14:39
Jenna Ortega (l.) im „Luxus-Nachthemd“ bei den Actor Awards, Caitríona Balfe im verführerischen ...
Jenna Ortega (l.) im „Luxus-Nachthemd“ bei den Actor Awards, Caitríona Balfe im verführerischen Rot bei der „Outlander“-Premiere(Bild: Krone KREATIV/www.pps.at)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Zart, fließend, verführerisch – und plötzlich roter Teppich-tauglich! Der „Nighties“-Look ist DER Modetrend Frühling 2026. Was früher ins Schlafzimmer gehörte, erobert jetzt Awards-Shows, Premieren und Festivals. Gleich mehrere Stars setzten aktuell auf Kleider, die aussehen wie luxuriöse Spitzennachthemden – und sorgen damit für echte Wow-Momente.

Bei den Actor Awards am Sonntag setzte Jenna Ortega ein Fashion-Statement in einem Kleid von Christian Cowan aus der Spring-’26-Kollektion.

Nachthemd-Romantik mit Drama-Touch
Das atemberaubende Kleid bestand aus Vintage-Spitze und Seide aus den 1950er-Jahren. Darunter: eine Korsett-Silhouette mit geschnürtem Rücken. Schwarze Perlenstränge vollendeten den Look.

Das Ergebnis? Eine Mischung aus Nachthemd-Romantik und düsterem Couture-Drama. Genau das macht den „Nighties“(„Nachthemd“)-Trend so spannend.

Jenna Ortaga bei den Actor Awards
Jenna Ortaga bei den Actor Awards(Bild: AFP/PATRICK T. FALLON)
Jenna Ortaga bei den Actor Awards
Jenna Ortaga bei den Actor Awards(Bild: AFP/PATRICK T. FALLON)

Caitríona Balfe: Roter Seidentraum mit Spitzen-Dekolleté
Zur Premiere der finalen Staffel von „Outlander“ in New York (Alice Tully Hall) stahl Caitríona Balfe allen die Show.

Die 46-Jährige erschien in einem bodenlangen, leuchtend roten Seidenkleid mit Spitzen-Details am tiefen Ausschnitt und am Saum. Der Stoff floss wie ein edles Negligé über den Körper – elegant, aber mit subtiler Erotik.

Ein Look, der beweist: Der Nightdress-Style kann nicht nur sexy, sondern auch hochklassig und red-carpet-würdig sein.

Caitríona Balfe bei der „Outlander“-Premiere
Caitríona Balfe bei der „Outlander“-Premiere(Bild: PPS/www.PPS.at)

Irina Shayk: Weißes Spitzen-Nachthemd – ohne BH!
Model-Beauty Irina Shayk setzte beim Festival von San Remo in Italien Ende letzter Woche auf maximale Sinnlichkeit. Sie schritt in einem zarten weißen Spitzenkleid über den blauen Teppich – und das ganz ohne BH.

Der Look erinnerte stark an ein hauchdünnes Spitzennachthemd. Transparent, verspielt, provokant – und doch absolut High Fashion.

Irina Shayk im zarten Spitzenkleidchen beim San Remo Festival
Irina Shayk im zarten Spitzenkleidchen beim San Remo Festival(Bild: Viennareport)

Warum der „Nighties“-Look 2026 so groß wird
Der Trend passt perfekt in die Zeit: Selbstbewusstsein trifft Weiblichkeit, Komfort trifft Glamour. Nachtwäsche-Elemente wie Spitze, Seide, zarte Träger und fließende Silhouetten werden zum Must-have am roten Teppich.

Star-Style
03.03.2026 14:39
