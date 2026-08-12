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Arrested in Germany

Woman Shot Dead in Lower Austria: Another Person Arrested

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12.08.2026 10:16
The crime scene in Kottingbrunn: The 28-year-old woman was shot to death in this apartment in ...
The crime scene in Kottingbrunn: The 28-year-old woman was shot to death in this apartment in May.(Bild: Zwefo)
Porträt von Sandra Pichler-Ramsauer
Porträt von Hannah Tilly
Porträt von Josef Poyer
Von Sandra Pichler-Ramsauer , Hannah Tilly und Josef Poyer

There has been a new development in the case of the 28-year-old woman from Lower Austria who was shot and killed in her apartment in Kottingbrunn in May: On Wednesday, the arrest of a second suspect was announced.

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This strengthens the suspicion that had already been raised—that, in addition to the man from Styria who has been in custody since May, another man may be involved in the homicide.

Threatened with the Mafia
As the “Krone” has learned, a 34-year-old man of Italian origin was arrested in Germany on Tuesday on suspicion of being an accomplice.

The residence in Kottingbrunn
The residence in Kottingbrunn(Bild: Zwefo)

The two men are blaming each other. According to “Krone” sources, the man from Styria is likely to claim that he shot the woman only because the Italian had threatened him with the Mafia.

“I congratulate the police. We are very relieved about the arrest, which is very much in my client’s best interest. Now we’ll wait to see what happens next,” said the Styrian man’s defense attorney, Astrid Wagner, on Wednesday, expressing her relief.

This article has been automatically translated,
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