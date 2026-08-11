Falscher Bankalarm: Senior verlor sein Vermögen!

„Ihr Bankkonto wurde gehackt“ – mit dieser telefonischen Schocknachricht wurde am Montagabend ein 62-jähriger Tiroler völlig überrumpelt. Aus Angst um sein Geld folgte der Mann den Anweisungen des unbekannten Anrufers. Ein folgenschwerer Fehler!
Montagabend wurde der 62-Jährige aus dem Tiroler Wipptal telefonisch kontaktiert – mit unterdrückter Nummer. Der unbekannte Anrufer behauptete, das Bankkonto des Mannes sei gehackt worden.
Zugriff auf PC gewährt
Um die vermeintlichen Angriffe auf das Konto abzuwehren, gewährte der Einheimische dem Anrufer Zugriff auf seinen Computer. Anschließend wurde er angewiesen, mehrere Überweisungen an einem Bankautomaten zu tätigen.
Der Mann kam den Anweisungen nach. Erst später dürfte ihm bewusst geworden sein, dass es sich bei dem Anruf nicht um eine legitime Sicherheitsmaßnahme, sondern um einen Betrug gehandelt hatte.
Zigtausende Euro überwiesen
Durch die Tat entstand dem 62-Jährigen ein finanzieller Schaden in Höhe eines mittleren fünfstelligen Eurobetrages.
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