Tournament in Cincinnati
Lilli Tagger Advances Confidently After a Shaky Start!
All’s well that ends well—after a shaky start, Lilli Tagger still advanced confidently in the first round of qualifying for the WTA 1000 tournament in Cincinnati! The East Tyrolean ultimately defeated China’s Zhu Lin in a matchup between the world’s No. 46 and No. 138 players by a clear score of 3-6, 6-1, 6-1.
In her bid for a spot in the main draw of the major event in Ohio, the top-seeded East Tyrolean will now face American Robin Montgomery, who defeated Julia Grabher of Vorarlberg 4-6, 7-5, 6-3.
Tagger Turns It Around After Losing the First Set
Tagger, who celebrated her first WTA Tour title in Prague at the end of July, quickly fell behind 0-3 against the experienced Zhu at the start of her overseas tour but turned things around after losing the first set.
While the world No. 46 didn’t manage a single ace in the first set, she fired off a total of twelve in the next two sets. The 18-year-old is now also the favorite against Montgomery, who is three years her senior.
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