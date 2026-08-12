Die Wildnis wird nun zum wahren Öko-Abenteuer

Am 30. August können Familien im Haus der Wildnis in Lunz am See tief in die Natur eintauchen – mitten hinein in die Welt von Wald, Wasser, Boden und Wildnis.
Es darf gestaunt, geforscht und ordentlich mitgemacht werden, wenn sich das Haus der Wildnis in einen Erlebnisplatz für kleine Entdecker, Naturfans und neugierige Erwachsene verwandelt. Ab 10 Uhr geht es bei freiem Eintritt mitten hinein in die Welt von Wald, Wasser, Boden und Wildnis.
Dann wird auch das neue Science Center Niederösterreich eröffnet. Ab dem Wintersemester wird dort Wissenschaft nicht trocken aus Büchern kommen, sondern direkt unter die Haut gehen. Im neuen Workshoplabor werden Wald, Boden und Wasser erforscht, interaktive Stationen laden zum Ausprobieren ein – sogar ein Pilzlabor gibt es.
Entdeckungstour und Handwerkskunst
Beim virtuellen Wildnis-Lehrpfad wiederum geht es durch das Wildnisgebiet Dürrenstein, im mobilen Planetarium der Universität Wien öffnet sich dagegen der Blick ins unendliche Universum. Kinder können mit einem Stempelpass auf Entdeckungstour gehen und sich für ihren Forscherdrang eine Belohnung sichern. Dazu gibt es kostenlose Führungen, regionale Handwerkskunst, kulinarische Schmankerl und jede Menge Action mit Kletterturm und Hüpfburg und dem Backen des größten Apfelstrudels des Mostviertels.
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