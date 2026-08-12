Die Wildnis wird nun zum wahren Öko-Abenteuer

Entdeckungstour und Handwerkskunst

Beim virtuellen Wildnis-Lehrpfad wiederum geht es durch das Wildnisgebiet Dürrenstein, im mobilen Planetarium der Universität Wien öffnet sich dagegen der Blick ins unendliche Universum. Kinder können mit einem Stempelpass auf Entdeckungstour gehen und sich für ihren Forscherdrang eine Belohnung sichern. Dazu gibt es kostenlose Führungen, regionale Handwerkskunst, kulinarische Schmankerl und jede Menge Action mit Kletterturm und Hüpfburg und dem Backen des größten Apfelstrudels des Mostviertels.