96 Millionen Euro! Großprojekt am Bahnhof in Völs

Spatenstich für eine neue und moderne barrierefreie Drehscheibe in Sachen Bahnverkehr: Der Bahnhof in Völs wird kräftig umgebaut. Bis zur Fertigstellung Ende 2029 wird kaum ein Stein auf dem anderen bleiben. Mit einer Ausnahme ...
Die offizielle Modernisierung des Bahnhofs in Völs hat begonnen: Mit dem gestrigen Spatenstich wurde die Bauphase nun eingeläutet. Bis Ende 2029 sollen die Anlagen umfassend erneuert und an die Anforderungen eines leistungsfähigen Personen- und Güterverkehrs angepasst werden. Zudem werden der Zugang barrierefrei und die Park&Ride- und Bike&Ride-Anlagen ausgebaut. Obendrein modernisieren die Österreichischen Bundesbahnen, das Land Tirol und die Marktgemeinde Völs im Gemeinschaftsprojekt ein elektronisches Stellwerk.
Mit dem Umbau investieren wir gemeinsam in eine leistungsfähige und barrierefreie Infrastruktur.
LR René Zumtobel
Der Bahnhof soll auch während der Bauzeit immer in Betrieb und zugänglich sein. Fahrplanwechsel und Anpassungen der Wegeleitung werden sich je nach Bauphase ändern. Die Arbeiten sollen vorwiegend in den Nachtstunden durchgeführt werden.
Für das Vorhaben greifen die Beteiligten tief in die Tasche: Rund 96 Millionen Euro investiert man. Ein Großteil entfällt auf die Erneuerung der bestehenden Eisenbahninfrastruktur wie Gleis- oder Weichenanlagen. Diese belaufen sich auf rund 6200 Meter und 13 Weichen.
Mit dem Umbau werden wichtige Verbesserungen für die Gemeinde umgesetzt.
Peter Lobenwein, BM von Völs
Wichtiger Knotenpunkt und historisches Gebäude
„Der Bahnhof Völs ist ein wichtiger Mobilitätsknotenpunkt im Großraum Innsbruck. Mit dem Umbau investieren wir gemeinsam in eine leistungsfähige und barrierefreie Infrastruktur“, erklärt Landesrat René Zumtobel. Der Völser Bürgermeister Peter Lobenwein ergänzt: „Mit dem Umbau werden wichtige Verbesserungen für die Gemeinde umgesetzt. Besonders wichtig ist uns, dass das historische Bahnhofsgebäude erhalten bleibt.“
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