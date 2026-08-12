96 Millionen Euro! Großprojekt am Bahnhof in Völs

Die offizielle Modernisierung des Bahnhofs in Völs hat begonnen: Mit dem gestrigen Spatenstich wurde die Bauphase nun eingeläutet. Bis Ende 2029 sollen die Anlagen umfassend erneuert und an die Anforderungen eines leistungsfähigen Personen- und Güterverkehrs angepasst werden. Zudem werden der Zugang barrierefrei und die Park&Ride- und Bike&Ride-Anlagen ausgebaut. Obendrein modernisieren die Österreichischen Bundesbahnen, das Land Tirol und die Marktgemeinde Völs im Gemeinschaftsprojekt ein elektronisches Stellwerk.