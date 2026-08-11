„Traktoren-Spektakel als Wirtschaftsimpuls“

In rund zwei Wochen sorgen beim Spektakel in Reingers im Bezirk Gmünd wieder rund 100 speziell aufgemotzte Oldtimer-Gefährte beim 22. Internationalen 24-Stunden-Traktor-Rennen für Motorengeheul und begeisterte Zuschauer. Aufgrund der akuten Waldbrandgefahr sieht sich die Veranstaltung – wie auch schon das Rallycross-Event am Fuglau-Ring zuvor – heuer mit hitziger Kritik konfrontiert. Für Anrainer finde das Event, wie berichtet, „am falschen Platz und zur denkbar ungünstigsten Zeit statt“.