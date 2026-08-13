Großes Zwiebelfest in Laa an der Thaya

Vom Freitag, 14. August bis Sonntag, 16. August dreht sich in Laa an der Thaya im Weinviertel alles um die Zwiebel!
Der Startschuss zum bereits kultigen Zwiebelfest fällt am Freitag, 14. August um 12 Uhr – denn da wird schon kulinarisch gefeiert. Bogenschießen und Kinderschminken bringen Kurzweil für den Nachmittag. Auch das Radio 4/4 sendet live vom Zwiebelfest. Die Offizielle Eröffnung auf der Festbühne findet dann um 17 Uhr statt. Musikalisch geht es bereits ab 15 Uhr hinein bis in den späten Abend.
Am Samstag, 15. August gibt es ab 11 Uhr ebenfalls ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, einem Infostand des Österreichischen Bundesheeres und vielem mehr. Es gibt auch Taxi-Ausflugsfahrten zu einem Zwiebelfeld, um das tolle Gemüse zu bestaunen. Natürlich ist auch für abendliche Musikunterhaltung gesorgt!
Am Sonntag, 16. August, reiht sich dann ein Höhepunkt an den anderen!
Vormittag gibt es einen Frühschoppen und nachmittags heißt es dann „die Laufschuhe anziehen“! Um 15 Uhr ist der Start des bereits legendären Zwiebelstaffellaufes.
Alle Liebhaber der Weinviertler Kellergassen können auch eine Gratis-Busfahrt nach Falkenstein buchen.
Originellerweise gibt es beim Zwiebelfest auch eine Zwiebelzeitung zu gewinnen.
Der musikalische Ausklang ist am Sonntag um 19.30 Uhr.
Wem das Fest rund um die Zwiebel zu wenig sein sollte, der findet bei den zahlreichen Sonderausstellungen im Zuge dieses Festes auch noch Wissenswertes und Unterhaltendes – Das Kunsthaus Laa, das Kutschenmuseum Laa, das Biermuseum in der Burg Laa und das Südmährische Heimatmuseum Thayaland laden dazu ein.
Alle Informationen zu diesem Highlight der Region finden Sie auf www.zwiebelfest.at oder auch telefonisch unter 02522 / 2501-0.
Der Eintritt zum Zwiebelfest am Stadtplatz in Laa an der Thaya ist frei.
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