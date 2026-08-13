Großes Zwiebelfest in Laa an der Thaya

Der Startschuss zum bereits kultigen Zwiebelfest fällt am Freitag, 14. August um 12 Uhr – denn da wird schon kulinarisch gefeiert. Bogenschießen und Kinderschminken bringen Kurzweil für den Nachmittag. Auch das Radio 4/4 sendet live vom Zwiebelfest. Die Offizielle Eröffnung auf der Festbühne findet dann um 17 Uhr statt. Musikalisch geht es bereits ab 15 Uhr hinein bis in den späten Abend.