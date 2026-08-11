Man Robbed
Instead of the love he’d hoped for, he suddenly found himself being beaten
On Monday, a German man met two men on a train to Linz. They hit it off, and it seemed they were headed for an intimate encounter. But the 34-year-old was in for a nasty surprise—he was beaten and robbed.
After getting off the train, the 34-year-old German citizen walked with two men he didn’t know to a derelict building on Boschweg in Linz around 7 p.m. Suddenly, one of the two men snatched his jacket—along with the cash inside—from his hand and, after a brief scuffle, punched him in the face.
Manhunt Proved Unsuccessful
The two perpetrators then fled the scene. The victim sustained injuries of an unspecified severity and was treated at Kepler University Hospital. A manhunt for the perpetrators, launched immediately, has so far been unsuccessful.
Description of the perpetrators
Suspect 1 was an older man wearing a white T-shirt and carrying a black shoulder bag. The second suspect was approximately 30 years old, dressed in black, and had a tattoo on his right forearm.
Please contact the Nietzschestraße Police Station at 059133/4589 with any relevant information.
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