Latest videos show
Transfer Almost Done! ÖFB Duo Already Undergoing Medical Exams
Now all that’s left are the final details, and then Florian Grillitsch and Romano Schmid will officially be Frosinone Calcio players. The ÖFB duo already underwent their medical exams on Tuesday.
Videos from Italian transfer expert Gianluca Di Marzio confirm that both ÖFB national team players underwent their medical exams at Frosinone on Tuesday.
Transfer fee for Schmid
Grillitsch arrived at “Villa Stuart” first, and shortly afterward, Schmid also showed up for his examination.
The official announcement of both transfers is expected later today. While Grillitsch can be signed without a transfer fee following the termination of his contract with Sporting Braga, a few million will be paid to Bremen for Schmid.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.