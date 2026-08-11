Brennendes Auto mit Traktor aus Garage gezogen

Feueralarm im Tiroler Pitztal: Ein Auto ist am Montagabend in der Garage eines Wohnhauses in Jerzens aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Das Fahrzeug wurde dabei vollständig zerstört – trotz des raschen Einschreitens des Besitzers.
Der 61-jährige Eigentümer hatte den Brand gegen 20.45 Uhr bemerkt. Geistesgegenwärtig zog er den Pkw mit einem Traktor aus der Garage und begann umgehend mit ersten Löscharbeiten.
Feuerwehr konnte Brand schnell löschen
Die kurz darauf eintreffenden Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Jerzens setzten die Löscharbeiten fort und konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen.
Trotz rascher Reaktion: Auto Totalschaden
Am Pkw entstand Totalschaden. Die Garage wurde ebenfalls beschädigt, die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.
Neben der Freiwilligen Feuerwehr Jerzens standen der Rettungsdienst sowie eine Streife der Polizei Imst im Einsatz.
Die genaue Brandursache ist derzeit noch Gegenstand der Erhebungen.
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