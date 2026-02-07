Ein pubertierender Löwe, der die Welt im Griff hat

Alles begann mit einer Geschichte, die das Leben schreibt. 14 Jahre ist diese hier her, Lara kam zur Welt. Ohne Herzschlag. Als ihre Mama Kimberly bei der Geburt einen epileptischen Anfall erlitt, bekam die Kleine keinen Sauerstoff mehr. Doch dieser kleine Löwe (nicht nur im Sternzeichen) hat damals überlebt und sich ins Leben zurückgekämpft. Wir durften die mittlerweile „pubertierende Rampensau“ (Zitat ihrer Mama) vor Weihnachten im Familienhaus in Pottenbrunn (NÖ) kennenlernen und in der „Krone bunt“ über die „Geschichte eines besonderen Mädchens“ berichten. Eines Mädchens, das nicht gehen, nicht reden – kein Blatt ihrer geliebten Bücher selbst umblättern kann. Es sollte keine Herz-Schmerz-Geschichte werden, um Spenden zu lukrieren.