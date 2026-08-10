Lkw-Brand im Gleinalmtunnel: Unfall und Mega-Stau

Das hätte sicher schlimmer ausgehen können: Am Montag gegen 7:30 Uhr brach im Motorraum eines Lkw im steirischen Gleinalmtunnel in Fahrtrichtung Linz Feuer aus. Als der Lenker das Fahrzeug am ersten Streifen anhielt, dürften das zwei nachkommende Lastwagenfahrer zu spät bemerkt haben – es kam zu einem Auffahrunfall.