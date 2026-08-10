Lkw-Brand im Gleinalmtunnel: Unfall und Mega-Stau

Brenzliger Vorfall im Gleinalmtunnel: Montagvormittag brach im Motorraum eines Lkw Feuer aus. Als der Lenker anhielt, führte das zu einem Auffahrunfall mit zwei weiteren Schwerfahrzeugen. Der Brand konnte rasch gelöscht werden, verletzt wurde niemand. Allerdings entwickelte sich ein kilometerlanger Stau.
Das hätte sicher schlimmer ausgehen können: Am Montag gegen 7:30 Uhr brach im Motorraum eines Lkw im steirischen Gleinalmtunnel in Fahrtrichtung Linz Feuer aus. Als der Lenker das Fahrzeug am ersten Streifen anhielt, dürften das zwei nachkommende Lastwagenfahrer zu spät bemerkt haben – es kam zu einem Auffahrunfall.
Laut Polizei beschränkte sich der Brand auf einen kleinen Bereich im Motorraum und konnte vom Lkw-Lenker noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte selbstständig gelöscht werden. Es entstand lediglich Sachschaden, Verletzte gab es keine.
Erheblich strapaziert wurden aber die Nerven anderer Verkehrsteilnehmer: Der Tunnel war für rund zweieinhalb Stunden in Fahrtrichtung Norden komplett gesperrt, was zu einem kilometerlangen Stau führte.
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