Jugendlicher prallte mit E-Scooter gegen Auto

Am Sonntag gegen 16 Uhr lenkte eine 44-jährige Einheimische ihren Pkw auf der Naviser Landesstraße von Navis kommend in Richtung Matrei am Brenner. Als sie sich auf Höhe der Zufahrt zum Industriegebiet Navis befand, fuhr für die Lenkerin völlig unerwartet ein 13-jähriger Einheimischer mit einem E-Scooter aus der Zufahrt beziehungsweise vom dort befindlichen Geh- und Radweg auf die Fahrbahn.