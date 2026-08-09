Jugendlicher prallte mit E-Scooter gegen Auto

Unmittelbar vor einem herannahenden Pkw fuhr am Sonntag ein 13-jähriger Einheimischer in Navis mit einem E-Scooter auf die Landesstraße. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrzeuginsassen leisteten unverzüglich Erste Hilfe.
Am Sonntag gegen 16 Uhr lenkte eine 44-jährige Einheimische ihren Pkw auf der Naviser Landesstraße von Navis kommend in Richtung Matrei am Brenner. Als sie sich auf Höhe der Zufahrt zum Industriegebiet Navis befand, fuhr für die Lenkerin völlig unerwartet ein 13-jähriger Einheimischer mit einem E-Scooter aus der Zufahrt beziehungsweise vom dort befindlichen Geh- und Radweg auf die Fahrbahn.
13-Jähriger trug Helm
Der Jugendliche prallte frontal gegen die linke Fahrzeugseite des Pkw der 44-Jährigen und kam in weiterer Folge zu Sturz. Er trug zum Unfallzeitpunkt einen Sturzhelm. Die Lenkerin sowie ihr Ehemann leisteten dem Jungen unverzüglich Erste Hilfe.
Der 13-Jährige gab an, unverletzt zu sein, wurde jedoch mit Einverständnis seiner Mutter zur weiteren Abklärung in das Landeskrankenhaus Hall in Tirol verbracht.
Am Pkw sowie am E-Scooter entstand Sachschaden. Während der Unfallaufnahme war die Unfallstelle für etwa zehn Minuten nur einspurig passierbar.
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