High-Profile Attorney: Suspect (18) Likely Under the Influence of Drugs

Suspect May Have Been Under the Influence of Drugs

It is now confirmed: Well-known attorney Astrid Wagner is taking on the case. She has already visited the young man at the correctional facility in Korneuburg. According to her statements, the 18-year-old may not have been of sound mind at the time of the crime. He may have been under the influence of drugs; ecstasy is suspected. Toxicological tests are expected to provide more detailed information.