Murder in Langenzersdorf
High-Profile Attorney: Suspect (18) Likely Under the Influence of Drugs
A few days after the murder in Langenzersdorf, new details have now come to light. Attorney Astrid Wagner is handling the case and spoke about the gruesome crime. The 18-year-old may have been under the influence of drugs. He is reportedly still “out of it” following the incident.
The murder of a young man recently shocked residents in Langenzersdorf. An 18-year-old martial artist is alleged to have beaten an internet star (29) to death with his bare hands. The murder suspect apparently lured the victim into a deadly trap.
The crime was likely a hate crime
The crime was likely a hate crime. The alleged 18-year-old perpetrator has been in pretrial detention since Saturday. Investigations are set to determine whether he is a member of the “Pedo-Hunter” scene—a group that sees itself as “avengers” and hunts down alleged child molesters, but in some cases also targets members of the LGBTQIA+ community.
Suspect May Have Been Under the Influence of Drugs
It is now confirmed: Well-known attorney Astrid Wagner is taking on the case. She has already visited the young man at the correctional facility in Korneuburg. According to her statements, the 18-year-old may not have been of sound mind at the time of the crime. He may have been under the influence of drugs; ecstasy is suspected. Toxicological tests are expected to provide more detailed information.
The men met on Snapchat
According to Wagner, the murder suspect is still “out of it.” She also confirmed that he had met the victim on Snapchat. The two men had met early Thursday morning at a single-family home in Langenzersdorf. During the encounter, the 18-year-old martial artist reportedly attacked the 29-year-old, injuring him so severely that he died at the scene.
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