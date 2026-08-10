“You’re deeply insulting me as a grandmother”

“I wouldn’t consider childcare to be work”: That statement by Federal Chancellor Christian Stocker (ÖVP)— for which he has since apologized —triggered a wave of outrage among women across Austria in recent days. Verena Dunst was among them. The former SPÖ state councilor and first female president of the Burgenland State Parliament reacted promptly: “Mr. Chancellor, I cordially invite you to spend a day with me. You have deeply offended me as a grandmother.”