Hitzewelle nicht gebannt: 36 Grad kehren wieder

Kurze Verschnaufpause

Und so ist auch derzeit nur eine kurze Hitze-Verschnaufpause in Sicht. Denn am Samstag und Sonntag pendeln sich die Temperaturen zwar noch auf 30 Grad etwa ein, am Montag und Dienstag sind aber schon wieder bis zu 34 Grad im Süden und Südosten möglich (rund 28 Grad in der Obersteiermark). Am Mittwoch und Donnerstag werden die Temperaturen knapp unter 30 Grad liegen, bevor es am Freitag mit 36 Grad im Süden und 33 Grad im Norden wieder sehr heiß wird. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit von Tropennächten – eine Nacht über 20 Grad – erneut.