Tödlicher Unfall: Autofahrer prallte gegen Bäume

Schrecklicher Unfall in Ampflwang am Dienstag gegen 13.45 Uhr. Ein Autofahrer war mit seinem Hyundai aus noch unbekannter Ursache von der Straße abgekommen. Das Auto prallte schließlich gegen eine Baumgruppe neben der Trattberg Bezirksstraße und wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen.