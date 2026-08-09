Beherrscher der Kälte

1626 führte der englische Philosoph Francis Bacon ein bahnbrechendes, wenn auch für ihn fatales Experiment durch: Er schlachtete ein Huhn und füllte es mit Schnee, um zu prüfen, ob Kälte das Fleisch haltbarer machen könnte. Allerdings zog er sich bei diesem Versuch eine Lungenentzündung zu und starb nur wenige Tage später. Bacon prägte nicht nur den Satz: „Wissen ist Macht“ – er erkannte auch die immense Bedeutung der Kälte, die der Mensch beherrschbar machen sollte.