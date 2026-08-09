Beherrscher der Kälte

1626 führte der englische Philosoph Francis Bacon ein bahnbrechendes, wenn auch für ihn fatales Experiment durch: Er schlachtete ein Huhn und füllte es mit Schnee, um zu prüfen, ob Kälte das Fleisch haltbarer machen könnte. Allerdings zog er sich bei diesem Versuch eine Lungenentzündung zu und starb nur wenige Tage später. Bacon prägte nicht nur den Satz: „Wissen ist Macht“ – er erkannte auch die immense Bedeutung der Kälte, die der Mensch beherrschbar machen sollte.
Vierhundert Jahre später wäre ohne die „künstliche Kryosphäre“ ein Leben, wie wir es kennen, gar nicht mehr möglich. Medizin, Lebensmittelversorgung, Industrie, Verkehr und die Welt der Datenströme, — all das würde ohne menschengemachte Kühlinfrastrukturen nicht funktionieren. Ganz zu schweigen von der künstlichen Intelligenz, deren energiehungrige Rechenzentren wahre Kältefresser sind. Und Rekord-Hitzewellen wie in diesem Sommer beweisen, dass wir unser Alltagsleben immer mehr mit Klimaanlagen auf Betriebstemperatur bringen müssen.
Abgesehen vom immensen Energieverbrauch, der den Klimawandel nur noch mehr anheizt, macht dieser Teufelskreis die Welt noch ungerechter. Denn Kälte muss man sich erst einmal leisten können – nicht nur in unseren erhitzten Städten, sondern vor allem auch im Globalen Süden.
Der Mensch mag ja gelernt haben, die Kälte zu beherrschen. Der Hitze, die er selbst entfesselt hat, wird er jedoch immer weniger Herr.
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