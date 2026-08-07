Rest is advised
Surgery on ÖSV Ski Star Goes Well!
Nordic combined skier Johannes Lamparter underwent successful surgery on his severely injured right leg on Friday at the Kettenbrücke Private Clinic in Innsbruck!
The overall World Cup champion had broken his ankle and torn his syndesmotic ligament on Wednesday during a fall while practicing jumps in Courchevel.
It remains unclear how long he will be sidelined. Before the Tyrolean can begin light training with his leg, he’ll need to rest for several weeks.
“The surgery went very well!”
“The surgery went very well, and I’m very satisfied with the result,” said surgeon Jürgen Oberladstätter after the procedure.
“The outer ankle was stabilized with a plate, and the syndesmotic ligament was sutured. It’s currently unclear when he’ll be able to resume full training; as always, that depends on his clinical progress.”
“However, light training-related stress on the leg is expected to be possible again in four to six weeks.” Lamparter had also suffered a medial collateral ligament strain in his knee.
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