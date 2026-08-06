Warten auf Hitze-Hilfen der Regierung geht weiter

Für Letztere machte sich auch Peter Vorhofer, Österreichs Sicherheitsberater, stark. Im neuen Lagebild der Arbeitsgruppe unter seiner Leitung gab es gestern nämlich die nächsten düsteren Prognosen. Sämtliche Wettermodelle würden zeigen, dass sich auch im Laufe des Jahres keine Entspannung bezüglich Temperaturen und Niederschlägen anbahne. Einzig der November dürfte hier noch ein Ausreißer werden, so Vorhofer.