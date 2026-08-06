Brand in Mehrparteienhaus – 60 Personen evakuiert

Rund 60 Personen wurden evakuiert, eine leicht verletzte Person wurde ins Spital gebracht, auch mehrere Tierrettungen waren zu bewältigen. Mehr als 40 Betroffene seien vom Roten Kreuz betreut worden – zuerst in der Dienstelle, dann in der Festhalle Kematen, berichtete Sprecherin Sonja Kellner. Die Feuerwehr stand im Großeinsatz.