Brand in Mehrparteienhaus – 60 Personen evakuiert

17 Wohneinheiten waren am Donnerstagnachmittag von einem Feuer, das anscheinend von einem Balkon auf den Dachstuhl übergriff, in einem Mehrparteienhaus in Kematen an der Ybbs (Bezirk Amstetten), betroffen. 60 Personen wurden evakuiert. Eine Person wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.
In einem Mehrparteienhaus mit 24 Wohnungen in Kematen an der Ybbs ist am Donnerstagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Die Flammen dürften von einem Balkon auf den Dachstuhl übergegriffen haben. „17 Wohneinheiten sind betroffen“, berichtete Philipp Gutlederer von Notruf NÖ.
Rund 60 Personen wurden evakuiert, eine leicht verletzte Person wurde ins Spital gebracht, auch mehrere Tierrettungen waren zu bewältigen. Mehr als 40 Betroffene seien vom Roten Kreuz betreut worden – zuerst in der Dienstelle, dann in der Festhalle Kematen, berichtete Sprecherin Sonja Kellner. Die Feuerwehr stand im Großeinsatz.
Schwieriger Einsatz mit Hubrettungsfahrzeugen und Atemschutztrupps
Die Einsatzkräfte wurden gegen 14 Uhr alarmiert. Die Feuerwehr bekämpfte die Flammen mit Hubrettungsfahrzeugen und mehreren Atemschutztrupps. Die Bewohner wurden in der Festhalle betreut. Vonseiten des Roten Kreuzes standen 17 Mitarbeitende, darunter auch Spezialisten für Krisenintervention, im Einsatz.
Mehrere Wohnungen dürften durch den Brand nicht mehr genutzt werden können. Vonseiten der Gemeinde wurden Ersatzquartiere für Betroffene organisiert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.