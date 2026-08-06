ORF Will Not Broadcast the Game
Austria is upset: “We won’t pay any less in fees!”
It’s not just the Violet fans who are upset—Austria President Kurt Gollowitzer is furious, too. The reason: Today’s third-round first leg in the Conference League qualifiers against Beitar Jerusalem in Ploiesti (7:30 p.m./live on the sportkrone.at live ticker) will not be shown on ORF.
“I’m very sorry for our fans that ORF isn’t showing the game live on TV or even offering a stream,” Gollowitzer said in a statement to the “Krone.” While Sturm and Rapid’s European Cup matches (on ORF) as well as Red Bull Salzburg’s (on ServusTV) are being broadcast this week, Austria fans are left out in the cold.
“I’m getting a flood of disappointing messages. It’s more than understandable that many fans are deeply upset, especially since our fans pay no less in fees than others,” says the Austria boss, clearly annoyed.
Dragovic Is Back
But the focus is on the game. Today, the foundation for promotion is set to be laid. Good news: Austria can once again count on Aleksandar Dragovic against Beitar Jerusalem, as he’s ready to play after recovering from a concussion. However, his return won’t be shown on TV…
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