After a Robbery in Vienna
Robbery with Hostage-Taking at Dorotheum Branch!
On Thursday afternoon, a large-scale police operation took place around a Vienna branch of the Dorotheum. According to the “Krone,” an armed robbery had occurred, but the suspect was no longer in the building when the Cobra unit stormed it.
On Thursday afternoon, the branch of the jewelry retailer and auction house was the target of a robbery. “The alarm was triggered in the store shortly after 3 p.m.,” police spokeswoman Irina Steirer explained in an interview with the “Krone.” Emergency responders then arrived quickly at the scene. The area around the store at Währinger Straße 134 was cordoned off over a wide radius.
No Hostage Situation
Initially, there were suspicions that the alleged perpetrator had also taken hostages. However, it is now clear that all four employees managed to escape from the store—as did the perpetrator himself. Although the building was quickly surrounded, there was no sign of the suspect when the Cobra special operations unit moved in. He presumably left the store through an emergency exit immediately after the alarm was triggered.
There were no injuries either. The suspected robber is believed to have been a man who, according to witness statements, entered the store armed with a firearm.
The police asked people to avoid the area. “Please do not come to the scene of the incident.”
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