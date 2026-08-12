Volles Abstellgleis auf der Franz-Josefs-Bahn

Werkstätten-Kapazität stark gesunken

Die „Krone“ fragte auch nach, ob es denkbar sei, diese Waggons eventuell auch in einer Werkstätte im Ausland, zum Beispiel in der Slowakei, zu reparieren bzw. zu warten, damit diese dann der ÖBB bei Engpässen zur Verfügung stehen würden. Dies wurde von Seif praktisch verneint, da „sämtliche Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durch die ÖBB-Technische-Service-Gesellschaft entsprechend den geltenden technischen und betrieblichen Vorgaben durchgeführt werden“. Genau da zweifeln aber ÖBB-Insider, da die Kapazität der ÖBB-Werkstätten seit einer Personalreduktion in der Corona-Zeit stark gesunken sei.