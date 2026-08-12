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Ausrangierte Waggons

Volles Abstellgleis auf der Franz-Josefs-Bahn

Niederösterreich
12.08.2026 11:00
Auf die lange Bank – oder besser gesagt: auf das lange Abstellgleis – werden Waggons in Göpfritz ...
Auf die lange Bank – oder besser gesagt: auf das lange Abstellgleis – werden Waggons in Göpfritz an der Wild, Bezirk Zwettl, geschoben. Was mit ihnen passiert, ist noch offen.(Bild: Klaus Schindler)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Lange Zugschlangen: Wieder wurden ausrangierte Waggons im Waldviertel geparkt. Über ihre weitere Zukunft werden die ÖBB noch entscheiden.

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Aufmerksamen Bahnfahrern und auch Autofahrern auf der Bundesstraße 2 merkten es bald: Auf dem Abstellgleis des Bahnhofs Göpfritz an der Wild im Waldviertel wurden wieder Waggons platziert. Nachdem erst vor wenigen Wochen die zahlreichen Speise-, Liege- und Schlafwaggons abtransportiert wurden, um in einem Bieterverfahren verkauft zu werden, sind nun rund 20 Personenwaggons in Göpfritz abgestellt worden.

Zukunft von Waggons ungewiss
ÖBB-Sprecher Christopher stellt auf „Krone“-Anfrage fest, dass die Gleisanlagen dort als „Langzeitabstellgleise“ zur Verfügung stehen. Im aktuellen Fall könne noch nicht abschließend bewertet werden, wie lange die Waggons dort abgestellt bleiben, da „die künftige Verwendung noch in Prüfung ist“. Mögliche Optionen seien etwa eine Vermietung oder ein Verkauf der Fahrzeuge.

Werkstätten-Kapazität stark gesunken
Die „Krone“ fragte auch nach, ob es denkbar sei, diese Waggons eventuell auch in einer Werkstätte im Ausland, zum Beispiel in der Slowakei, zu reparieren bzw. zu warten, damit diese dann der ÖBB bei Engpässen zur Verfügung stehen würden. Dies wurde von Seif praktisch verneint, da „sämtliche Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durch die ÖBB-Technische-Service-Gesellschaft entsprechend den geltenden technischen und betrieblichen Vorgaben durchgeführt werden“. Genau da zweifeln aber ÖBB-Insider, da die Kapazität der ÖBB-Werkstätten seit einer Personalreduktion in der Corona-Zeit stark gesunken sei.

Hannes Ramharter

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