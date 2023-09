Amerikaner crasht Leih-Lamborghini - und haut ab

Am Dienstag waren die sechs Lamborghinis im direkt an Vorarlberg angrenzenden Kanton Graubünden von Davos kommend am Flüelapass in Richtung Zernez unterwegs, als es zu einem folgenschweren Malheur kam. Einer der „Lambos“, ein blauer Huracan STO (Neupreis ca. 250.000 Euro), kam auf der kurvigen Bergstraße von der Fahrbahn ab und landete in einem Bächlein zwischen Heidelbeersträuchern und Murmeltier-Löchern.