St. Gallen: McLaren-Sportwagen ging in Flammen auf

Das tut jedem Autoliebhaber in der Seele weh! Am Sonntagnachmittag geriet in der Schweizer Kantonshauptstadt St. Gallen, unweit der Grenze zu Vorarlberg, ein sündteurer McLaren in Brand. Glücklicherweise konnte sich der Lenker in Sicherheit bringen - das Auto hingegen war nicht zu retten!